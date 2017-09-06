Россия не признает ядерный статус Северной Кореи, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Москва не признает ядерный статус КНДР.
"Разумеется, в ходе переговоров значительное внимание было уделено положению дел на Корейском полуострове. Продолжили начатое во время телефонного разговора 4 сентября обсуждение резкого обострения ситуации из-за нового ядерного испытания КНДР. Подтвердил господину Мун Чжэ Ину нашу принципиальную позицию – мы не признаем ядерный статус Северной Кореи. Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Южной Кореи в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.