Ураган "Ирма" достиг острова Барбуда в Карибском море

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском Море, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным метеорологов, ураган обрушился на остров Барбуда около 2.00 (9.00 мск). Сейчас он движется на северо-запад со скоростью порядка 295 километров в час. Он, как ожидается, пройдет через территорию Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити и Кубы и, по оценкам специалистов, может достичь берегов Флориды к выходным.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.