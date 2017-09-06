Москалькова предложила создать единую электронную базу омбудсменов мира

БИШКЕК, 6 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова в среду в Бишкеке предложила создать единую электронную информационную базу институтов омбудсмена мира для обмена правовой информацией.

Форум "Роль Омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" проходит в столице Киргизии 6-7 сентября. В нем принимают участие уполномоченные по правам человека десяти стран, а также представители международных организаций, таких как ОБСЕ, ООН, ЕС.

"Я хотела бы предложить издать сборник нормативно-правовых актов об омбудсмене, в котором мы могли бы обменяться лучшими практиками о принципах, механизмах и инструментах, которые используются уполномоченными по правам человека. И рассмотреть вопрос о создании единой электронной инфрормационно-правовой базы омбудсменов, где мы сможем обмениваться информацией и размещать законы и правоприменительную практику в области защиты прав человека", — заявила Москалькова во время работы форума.

Она отметила, что институт омбудсмена РФ укрепляется и развивается. "В прошлом году к уполномоченному по правам человека обратилось более 42 тысяч граждан, каждый день более 30 человек приходят на личный прием и ежедневно поступает от 120 до 150 обращений. Это свидетельствует о том, что его люди знают и уважают, значит, авторитет растет", — сказала российский омбудсмен.

По словам Москальковой, сегодня в 45 регионах РФ существуют законы и избраны уполномоченные по правам человека, таким образом, "сформирован мощный, высококвалифицированный и высоконравственный отряд омбудсменов", уделяющий огромное внимание совершенствованию законодательства страны на основе анализа системных проблем, которые высвечиваются из обращений граждан.

Омбудсмен Киргизии Куба Оторбаев отметил, что международный форум проходит в Киргизии в период очень важных политических событий – президентских выборов. "Мы очень благодарны президенту (Алмазбеку) Атамбаеву, что он не выставил свою кандидатуру. Киргизстану выпадает уникальная возможность избрать лидера на всеобщих открытых выборах, на которых есть интрига и альтернатива. Проведение честных выборов является залогом безопасности и стабильности в стране", — отметил он, напомнив об ответственности государственных органов, в том числе института омбудсменов, за формирование позитивного социально-политического настроя в обществе.