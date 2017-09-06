Путин призвал не "загонять КНДР в угол"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Нельзя поддаваться эмоциям и не загонять КНДР в угол, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форум.
"Наши конкретные соображения изложены в российско-китайской "дорожной карте". Призываем все заинтересованные стороны внимательнее присмотреться к этой инициативе, которая, на наш взгляд, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного урегулирования", — отметил Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия не признает ядерный статус КНДР, поскольку ракетная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.