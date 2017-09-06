Путин призвал не "загонять КНДР в угол"

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Нельзя поддаваться эмоциям и не загонять КНДР в угол, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форум.

По его словам, решить проблему КНДР одними санкциями невозможно, следует проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности.

"Наши конкретные соображения изложены в российско-китайской "дорожной карте". Призываем все заинтересованные стороны внимательнее присмотреться к этой инициативе, которая, на наш взгляд, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного урегулирования", — отметил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не признает ядерный статус КНДР, поскольку ракетная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-восточной Азии.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.