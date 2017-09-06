КНДР будет более жестко отвечать на новые санкции, заявили в МИД России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. На новые санкции КНДР будет реагировать более жесткими ответами, санкционный механизм себя практически исчерпал, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По итогам заседания СБ ООН постпред США при ООН Никки Хейли заявила о необходимости "ввести наиболее жесткие санкции, которые позволят вернуться к дипломатии". Она сообщила о подготовке проекта резолюции, которую США намерены выставить на голосование СБ ООН уже в понедельник, 11 сентября.

"Сейчас Соединенные Штаты призывают нас к новым санкциям (в отношении КНДР – ред.), еще более жестким. Но это бесконечный путь – мы будем ходить по этому порочному кругу санкций, за которым будут следовать новые и новые жесткие ответы со стороны КНДР, и ситуация будет только усугубляться", — сказал Моргулов, выступая в рамках дискуссии клуба "Валдай" под названием "Четырехугольник Россия-Китай-Япония-США: есть ли возможность для сотрудничества" на полях Восточного экономического форума.

"Мы должны понимать, что санкционный механизм сегодня практически уже исчерпан", — добавил он.