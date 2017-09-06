Индия разделяет обеспокоенность Мьянмы "экстремистским насилием" в Ракхайне

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен — РИА Новости, Инсаф Басиров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявил, что разделяет обеспокоенность мьянманских властей "экстремистским насилием" в штате Ракхайн.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в соседний Бангладеш.

"Мы полностью понимаем вызовы, с которыми вы имеете дело. Мы разделяем вашу обеспокоенность экстремистским насилием в штате Ракхайн, особенно насилием против представителей сил безопасности, тем, что невинные пострадали и были убиты", — заявил Моди на пресс-конференции после переговоров с Су Чжи, трансляция которой велась местным телевидением.

Он при этом выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

"Будет ли это мирное урегулирование или разрешение любых других вопросов, мы надеемся, что все заинтересованные лица смогут найти такой выход из ситуации, при котором будет уважаться территориальная целостность Мьянмы и в то же время для всех будут обеспечены мир, справедливость, уважение человеческого достоинства и демократические ценности", — заявил премьер-министр Индии.

Моди также отметил, что опыт демократии в Индии "релевантен" для Мьянмы, страны, постепенно переходящей к демократическому правлению после десятков лет правления военных. Он в связи с этим предположил, что государственные чиновники Мьянмы, работники ЦИК могли бы обучаться у индийских коллег.

Кроме того, премьер отметил необходимость для двух стран развивать совместные инфраструктурные проекты для улучшения экономических связей, а также укреплять безопасность в приграничных зонах.

"Как у соседей, наши интересы в сфере безопасности одинаковые. Жизненно необходимо, чтобы мы работали над тем, что сохранять нашу длинную сухопутную и морскую границу безопасной и стабильной", — заявил Моди.

Визит Моди не только совпал с эскалацией ситуации в Ракхайне, но и обострившейся на этом фоне дискуссией о судьбе беженцев-рохинджа в Индии. Индийские власти заявляют, что намерены выслать до 40 тысяч нелегальных, по их мнению, мигрантов из числа этой народности. В настоящее время правозащитники и сами представители рохинджа пытаются оспорить эти планы в судах Индии, аргументируя, что тем самым нарушается конституция страны и ее международные гуманитарные обязательства.