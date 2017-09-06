Индия разделяет обеспокоенность Мьянмы "экстремистским насилием" в Ракхайне

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен — РИА Новости, Инсаф Басиров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с госсоветником Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявил, что разделяет обеспокоенность мьянманских властей "экстремистским насилием" в штате Ракхайн.
"Мы полностью понимаем вызовы, с которыми вы имеете дело. Мы разделяем вашу обеспокоенность экстремистским насилием в штате Ракхайн, особенно насилием против представителей сил безопасности, тем, что невинные пострадали и были убиты", — заявил Моди на пресс-конференции после переговоров с Су Чжи, трансляция которой велась местным телевидением.
"Будет ли это мирное урегулирование или разрешение любых других вопросов, мы надеемся, что все заинтересованные лица смогут найти такой выход из ситуации, при котором будет уважаться территориальная целостность Мьянмы и в то же время для всех будут обеспечены мир, справедливость, уважение человеческого достоинства и демократические ценности", — заявил премьер-министр Индии.
Моди также отметил, что опыт демократии в Индии "релевантен" для Мьянмы, страны, постепенно переходящей к демократическому правлению после десятков лет правления военных. Он в связи с этим предположил, что государственные чиновники Мьянмы, работники ЦИК могли бы обучаться у индийских коллег.
"Как у соседей, наши интересы в сфере безопасности одинаковые. Жизненно необходимо, чтобы мы работали над тем, что сохранять нашу длинную сухопутную и морскую границу безопасной и стабильной", — заявил Моди.
Визит Моди не только совпал с эскалацией ситуации в Ракхайне, но и обострившейся на этом фоне дискуссией о судьбе беженцев-рохинджа в Индии. Индийские власти заявляют, что намерены выслать до 40 тысяч нелегальных, по их мнению, мигрантов из числа этой народности. В настоящее время правозащитники и сами представители рохинджа пытаются оспорить эти планы в судах Индии, аргументируя, что тем самым нарушается конституция страны и ее международные гуманитарные обязательства.