В администрации главы Азербайджана обвинили Washington Post во лжи

БАКУ, 6 cен — РИА Новости, Вугар Гасанов. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя публикацию американского издания Washington Post о квартирах для журналистов в республике, заявил, что информационная политика издания "построена на лжи и искажении фактов".

Двадцатого июля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония открытия жилого дома, построенного для сотрудников средств массовой информации, в котором 255 представителей медиа получили квартиры. Позднее газета Washington Post опубликовала редакционную статью под заголовком "Некоторые журналисты получают бесплатные квартиры в Азербайджане. А другие – тюрьму".

"Связывать меры, осуществляемые в деле решения жилищно-бытовых проблем сотрудников СМИ с делами лиц, арестованных за конкретные преступные деяния, является ничем иным, как злым умыслом и отсутствием логики. Ложь, искажение фактов или преднамеренное их предоставление – это особенности, присущие данной статье и в целом информационной политике этого издания", — приводит в среду слова Гасанова его пресс-служба.

По мнению помощника президента Азербайджана, "неслучайно, что даже президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Washington Post в публикации лживых информаций, фальсификации фактов, обслуживании интересов различных политических кругов и специализации по фейковым информациям".

Помощник президента Азербайджана утверждает, что издание "используется определенными политическими и монополистическими кругами как средство давления на глав государств, общественно-политических деятелей, бизнес-структуры и даже ряд государств, и никак не может считаться образцом свободного медиа".

"И поэтому призывы Washington Post и стоящих за ним кругов о "демократической борьбе", "свободе медиа" не что иное, как пускание пыли в глаза", — заявил он.

Ранее газета Guardian со ссылкой на собственное расследование заявила, что власти Азербайджана управляли секретной схемой, через которую "отмыли" 2,9 миллиарда долларов с помощью британских подставных компаний, выплатили крупные суммы высокопоставленным европейским политикам и приобрели предметы роскоши. Банковские записи были переданы в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ, издания дали схеме название "Азербайджанская прачечная" (Azerbaijani Laundromat). Газета называет четыре британские фирмы, которые находятся в центре "азербайджанской прачечной": Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance. В Баку публикации OCCRP о президенте страны и членах его семьи назвали необъективными и провокационными.