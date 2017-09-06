Губернатор Калифорнии прокомментировал закрытие генконсульства России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Жителям Калифорнии теперь будет сложнее получить российские визы в связи с закрытием российского консульства, заявил губернатор региона Джеральд Эдмунд Браун журналистам в рамках Восточного экономического форума.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке, считая это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

"Да, это будет сложнее, но нам нужно найти какой-то выход из этого", — сказал Браун, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что "не собирается сдаваться в вопросе посещения русскими Калифорнии или посещения американцами России".