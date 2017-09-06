Моргулов рассказал, что нужно для денуклеаризации Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Россия поддерживает общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, но этот процесс должен проходить при надежной системе безопасности в регионе, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая в рамках дискуссии клуба "Валдай" под названием "Четырехугольник Россия-Китай-Япония-США: есть ли возможность для сотрудничества".

"Россия разделяет общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, нацелена на полное выполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН, но мы убеждены, что без коллективных усилий, без формирования в Северо-Восточной Азии надежной системы безопасности через возобновление переговорного процесса невозможно добиться урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова", — сказал Моргулов.

Он пояснил, что именно эта мысль заложена в основу дорожной карты, которую предлагает Китай и Россия. "Мы открыты для обсуждения со всеми партнерами в регионе", — добавил замглавы МИД РФ.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году, а затем изменило оценку мощности заряда до 160 килотонн.