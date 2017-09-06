В Японии заявили, что продолжат закупать военную технику в США

ТОКИО, 6 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Япония закупала и намерена и впредь планово покупать американскую военную технику, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о возможности поставок вооружения в Японию и Южную Корею.

"Что касается нашей страны, то для повышения обороноспособности мы договорились о приобретении американской сверхсовременной оборонной техники, начиная с F35. Согласно планам и направлениям обороны и среднесрочному плану оснащения сил самообороны, для доведения до конца обороноспособности нашей страны мы намерены планово приобретать произведенную в США высокоэффективную военную технику как незаменимую для обороны страны. И будем делать это и впредь", — сказал генеральный секретарь.

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter написал, что намерен "позволить Японии и Южной Корее закупить значительно больше новейшего современного вооружения у США". Ранее в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином он одобрил "многомиллиардные" поставки оружия Южной Корее.

Как сообщил Белый дом, Трамп принципиально одобрил инициативу Южной Кореи по снятию ограничений на боевую нагрузку их ракет, а также одобрил приобретение Южной Кореей оружия и снаряжения США на многие миллиарды долларов.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.