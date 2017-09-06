Мьянма ставит мины на границе с Бангладеш, чтобы беженцы не могли вернуться

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Власти Мьянмы устанавливают мины на границе с Бангладеш, вероятно, чтобы не дать вернуться бежавшим представителям народности рохинджа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в правительстве Бангладеш.
"Наши силы также видели три-четыре группы, работающие вблизи забора с колючей проволокой. Они закладывали что-то в землю. Затем мы подтвердили с помощью информаторов, что они закладывали мины", — сообщил источник.
По данным агентства, в среду Бангладеш собирается официально выступить с протестом против установки мин вблизи с границей.
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.
Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.