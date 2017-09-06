Путин заявил о желании обсудить проблемы вокруг КНДР с главой Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума сообщил, что хочет обсудить проблемы вокруг северокорейской ядерной программы.

Путин напомнил, что два дня назад обсудил ряд вопросов по телефону с президентом Республики Корея.

"Рад возможности сегодня лично с вами встретится и обсудить и волнующие нас проблемы, связанные с известными событиями вокруг северокорейской ядерной программы, ракетной программы. И, разумеется, поговорить о наших двусторонних отношениях", — заявил Путин, приветствуя своего коллегу.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.