Путин заявил о желании обсудить проблемы вокруг КНДР с главой Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума сообщил, что хочет обсудить проблемы вокруг северокорейской ядерной программы.
"Рад возможности сегодня лично с вами встретится и обсудить и волнующие нас проблемы, связанные с известными событиями вокруг северокорейской ядерной программы, ракетной программы. И, разумеется, поговорить о наших двусторонних отношениях", — заявил Путин, приветствуя своего коллегу.
КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.