Японские военные оценивают мощность ядерного заряда КНДР в 160 килотонн

ТОКИО, 6 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что специалисты его ведомства вновь скорректировали оценочную мощность ядерного заряда, испытание которого провела КНДР, до 160 килотонн в тротиловом эквиваленте.

"Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ – ред.) дала окончательную оценку магнитуды подземных толчков при испытании КНДР – 6,1. Если сделать пересчет на основе этих данных, то мощность будет равна 160 килотоннам. Это намного превышает показатели предыдущих испытаний", — приводит слова министра телекомпания NHK.

Онодэра сказал, что это почти в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, которая составляла 15 килотонн.

По первоначальным оценкам ОДВЗЯИ, магнитуда подземных толчков в результате взрыва оценивалась в 5,8. На основании этого минобороны Японии сделало выводы, что мощность заряда составляла 70 килотонн. Затем оценка изменилась соответственно на магнитуду 6,0 и мощность 120 килотонн.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.