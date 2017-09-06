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В мире

Отрицают взлом: Госдеп считает осмотр российской дипсобственности законным

Сюжет:
Обыски в российских дипучреждениях в США (40)
05:3806.09.2017
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Госдепартамент считает, что "обход" российской дипсобственности осуществлялся уже после ее закрытия и является законным, заявил РИА Новости представитель дипломатического ведомства.

США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Юристы: Россия вряд ли отстоит свою дипсобственность в американском суде
Он также отрицал участие ФБР в обысках зданий.

"Обвинения со стороны российского правительства, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, — неправда. На протяжении выходных персонал российского посольства пригласили присоединиться к официальным лицам госдепартамента и пройти по трем зданиям в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США потребовали от российского правительства закрыть. Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в своих требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения", — сказал представитель госдепартамента.

По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.

Перспективы иска

Монумент Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Адвокат Бута рассказал о проблемах безопасности иностранных дипмиссий в США
России по различным причинам вряд ли удастся выиграть суд в США по принудительно закрытой американскими властями дипсобственности, считают опрошенные РИА Новости юристы; кроме того, по их мнению, у России может не остаться вариантов, кроме как продать здания.

Дело в американском суде практически не имеет перспектив из-за двух юридических концепций, широко распространенных в правоприменении в США, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks). Одна из этих концепций — суверенный иммунитет, другая — невмешательство судов во внешнюю политику исполнительной власти.

"У федеральных властей США есть суверенный иммунитет в собственных судах", — пояснил он. В целом эта концепция означает, что на федеральное правительство можно подать в суд только в том случае, если оно добровольно откажется от иммунитета в суде. "Государство может совершать какие угодно неправильные действия, но тот факт, что они неправильны, не означает, что это можно исправить", — уточнил юрист.

Разрешает ли Венская конвенция обыск?

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Россия готова пойти в суд из-за захвата ее дипсобственности, заявил Лавров
Помимо фактического отъема зданий у России возникают и другие юридические коллизии: например, соответствуют ли действия США по досмотру дипучреждений Венской конвенции, которая прямо защищает дипломатические представительства от обысков. Россия уже говорила о том, что считает подобные обыски незаконными и что в них собирались принять участие сотрудники ФБР.

Вашингтонский юрист и адвокат Елизавета Крюкова напомнила, что, согласно 22-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях, попасть в помещение представительств другого государства можно только с согласия главы представительства. "И изымать имущество, и обыскивать помещения (дипломатического) представительства запрещается Венской конвенцией, поскольку оно также защищено государственным иммунитетом", — сказала Крюкова.

Продажа может стать неизбежной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кремль: США нарушили международное право, обыскав российские дипобъекты
Российская сторона упоминала о том, что США вынуждают Москву продать элитную дорогостоящую недвижимость американскому государству по бросовым ценам. Высокопоставленный представитель госдепартамента в беседе с журналистами на прошлой неделе не отрицал, что США предложили России "продать или иным образом избавиться" от недвижимости.

По словам адвоката Елизаветы Крюковой, у России может не остаться другого выхода, коль скоро диппредставительства не могут использоваться по другому назначению.

"Что касается закрытия представительства, то условия закрытия таковых предусмотрены нотой, разрешающей открыть такое представительство. Содержание этой ноты нам неизвестно, но вполне вероятно, что там предусмотрено право США отозвать разрешение на открытие представительства, а по той же Конвенции запрещается использовать помещения представительства в целях, не совместимых с функциями представительства. А если так, то России не останется ничего другого, как продавать это имущество", — считает Крюкова.

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