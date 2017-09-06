Отрицают взлом: Госдеп считает осмотр российской дипсобственности законным

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Госдепартамент считает, что "обход" российской дипсобственности осуществлялся уже после ее закрытия и является законным, заявил РИА Новости представитель дипломатического ведомства.
"Обвинения со стороны российского правительства, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, — неправда. На протяжении выходных персонал российского посольства пригласили присоединиться к официальным лицам госдепартамента и пройти по трем зданиям в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США потребовали от российского правительства закрыть. Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в своих требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения", — сказал представитель госдепартамента.
По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.
Перспективы иска
Дело в американском суде практически не имеет перспектив из-за двух юридических концепций, широко распространенных в правоприменении в США, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks). Одна из этих концепций — суверенный иммунитет, другая — невмешательство судов во внешнюю политику исполнительной власти.
"У федеральных властей США есть суверенный иммунитет в собственных судах", — пояснил он. В целом эта концепция означает, что на федеральное правительство можно подать в суд только в том случае, если оно добровольно откажется от иммунитета в суде. "Государство может совершать какие угодно неправильные действия, но тот факт, что они неправильны, не означает, что это можно исправить", — уточнил юрист.
Разрешает ли Венская конвенция обыск?
Вашингтонский юрист и адвокат Елизавета Крюкова напомнила, что, согласно 22-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях, попасть в помещение представительств другого государства можно только с согласия главы представительства. "И изымать имущество, и обыскивать помещения (дипломатического) представительства запрещается Венской конвенцией, поскольку оно также защищено государственным иммунитетом", — сказала Крюкова.
Продажа может стать неизбежной
По словам адвоката Елизаветы Крюковой, у России может не остаться другого выхода, коль скоро диппредставительства не могут использоваться по другому назначению.
"Что касается закрытия представительства, то условия закрытия таковых предусмотрены нотой, разрешающей открыть такое представительство. Содержание этой ноты нам неизвестно, но вполне вероятно, что там предусмотрено право США отозвать разрешение на открытие представительства, а по той же Конвенции запрещается использовать помещения представительства в целях, не совместимых с функциями представительства. А если так, то России не останется ничего другого, как продавать это имущество", — считает Крюкова.