В США эвакуируют пять тысяч военнослужащих из-за урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Около пяти тысяч военнослужащих США, гражданских служащих и членов их семей будут эвакуированы с базы военно-морской авиации "Ки-Уэст" к югу от Флориды из-за приближения урагана "Ирма", сообщает телеканал CNN.

Ожидается, что на базе останутся около 50-60 человек для выполнения неотложных работ.

Кроме того, эвакуация может быть проведена и на других военных объектах в регионе. Одновременно проводится перебазирование ряда кораблей, подводных лодок и самолетов.

Представитель ВМС Билл Догерти также сообщил, что военная база Гуантанамо на Кубе не будет эвакуирована, как и 41 заключенный, который находится в тюрьме, расположенной на территории базы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах в связи с приближением урагана "Ирма".

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.