ГП Бразилии обвинила экс-президентов в создании преступной организации

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Генпрокурор Бразилии предъявил обвинения экс-президентам страны Луису Инасиу Луле да Силве и Дилме Роуссефф в создании преступной организации, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, обвинения также были предъявлены еще шести членам Партии трудящихся Бразилии. Генпрокурор Родриго Жано (Rodrigo Janot) заявил, что обвиняемые совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras, включая коррупцию и отмывание денежных средств.

Как сообщает агентство, документ, состоящий из 230 страниц, был направлен в Верховный суд страны.

Судья Сержиу Моро 12 июля приговорил Лулу да Силва к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента были выдвинуты пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу. Согласно приговору суда, Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет.

Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за импичмент президента Дилмы Роуссефф. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Ранее ей грозил запрет занимать государственные посты в течение восьми лет. Временным главой государства до выборов, которые пройдут в 2018 году, стал вице-президент Мишел Темер.