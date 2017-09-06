Трамп дал конгрессу полгода на принятие закона о детях-нелегалах

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупреждает конгресс страны, что у него есть полгода на принятие законодательства в области прав детей нелегальных мигрантов.

Во вторник Трамп отменил программу так называемую DACA, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Немедленной депортации нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, не будет, но новых разрешений власти выдавать не будут. Трамп хочет, чтобы конгресс принял соответствующий закон с новыми нормами, вместо действовавшего ранее указа, принятого еще Бараком Обамой.

"У конгресса есть шесть месяцев для легализации DACA (то, что администрация Обамы не могла сделать). Если они (конгресс – ред.) не смогут, я вернусь к этому вопросу!" — написал президент в Twitter.