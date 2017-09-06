Трамп дал конгрессу полгода на принятие закона о детях-нелегалах

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупреждает конгресс страны, что у него есть полгода на принятие законодательства в области прав детей нелегальных мигрантов.
"У конгресса есть шесть месяцев для легализации DACA (то, что администрация Обамы не могла сделать). Если они (конгресс – ред.) не смогут, я вернусь к этому вопросу!" — написал президент в Twitter.
Congress now has 6 months to legalize DACA (something the Obama Administration was unable to do). If they can't, I will revisit this issue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 сентября 2017 г.