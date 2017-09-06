МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеканал CNN реорганизовал свой отдел расследований после публикации статьи о якобы связях предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и его советника Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), пишет газета New York Times.

Ранее CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат якобы ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с одним из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы проходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше". Также подчеркивается, что в предыдущие годы он также встречался с Дмитриевым в Давосе. Три штатных сотрудника CNN уволились на волне скандала со статьей.

По данным газеты, которая ссылается на неназванных сотрудников телеканала, включая трех напрямую осведомленных о работе отдела, в течение нескольких недель после публикации отдел расследований был реорганизован. Некоторые сотрудники были переведены, а остальным заявили, что им не следует писать о возможных связях между администрацией Трампа и РФ. Этой темой в настоящее время занимается команда телеканала в Вашингтоне. Оставшиеся в отделе сотрудники занимаются такими темами, как окружающая природа и "наркотический кризис".

Как пишет издание, статья телеканала прошла проверку внутренней системы Triad, включая факт-чекинг и проверку на соответствие стандартам телеканала. Тем не менее, у третьего подразделения — юридического отдела — возник по меньшей мере один вопрос, его суть не уточняется. Однако остается непонятным, по какой причине их обеспокоенность осталась незамеченной и статья была опубликована. Позднее, после жалобы со стороны Скарамуччи, началась проверка статьи, в ходе которой обнаружилось не только сомнение юристов, но также и ошибка при процессе факт-чекинга — формальность, связанная с отношениями российского банка и фонда.

Позже CNN удалил статью, а при переходе на нее появилась заметка: "История не соответствует редакционным стандартам CNN, ее убрали. Ссылки на материал не работают. CNN приносит извинения мистеру Скарамуччи". Источник, близкий к телекомпании, сообщил порталу BuzzFeed News, что эта история оказалась "большим провалом". Позднее Белый дом на фоне скандала вокруг CNN призвал американские СМИ писать честнее, освещать более широкие темы и не гнаться за рейтингами.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД РФ Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.