Мэр Нью-Йорка планирует не допустить депортации нелегальных иммигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 6 сен – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио во вторник заявил, что намерен защищать живущих в городе нелегальных иммигрантов, приехавших в США в детстве, и которых намерена депортировать новая администрация страны.

Президент США Дональд Трамп отменил программу, которая давала отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу почти для 800 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США до 16 лет. Программа под названием DACA ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов") была учреждена указом предыдущего главы государства Барака Обамы в 2012 году.

"У меня есть послание для президента Трампа: не связывайся с нью-йоркскими ребятами", — заявил Де Блазио. По данным мэра, в Нью-Йорке проживает 30 тысяч человек, которые остались в стране, благодаря программе DACA. В США их также называют "мечтателями".

"Вместе с другими городами и штатами страны, мы будет готовы задействовать любой правовой путь, чтобы защитить наших "мечтателей". Всем "мечтателям" я напомню, что полиция Нью-Йорка вас защищает и никогда не станет депортирующей силой", — заявил мэр Нью-Йорка.

Мэр крупнейшего города США занимает жесткую позицию по отношению к президенту Дональду Трампу, активно его критикует и выступал на масштабном митинге против Трампа накануне инаугурации. Де Блазио выступает в защиту прав беженцев и мигрантов, заявляя, что "город принадлежит всем нью-йоркцам".

США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации около 800 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.

Во вторник в крупных городах США: у Белого дома в Вашингтоне, в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе и Денвере прошли протесты против объявленного генпрокурором США решения об упразднении программы DACA.