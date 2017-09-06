ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. России по различным причинам вряд ли удастся выиграть суд в США по принудительно закрытой американскими властями дипсобственности, считают опрошенные РИА Новости юристы; кроме того, по их мнению, у России может не остаться вариантов, кроме как продать здания.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.

Государство неподсудно



Дело в американском суде практически не имеет перспектив из-за двух юридических концепций, широко распространенных в правоприменении в США, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks). Одна из этих концепций — суверенный иммунитет, другая — невмешательство судов во внешнюю политику исполнительной власти.

"У нас свободная страна, каждый может подать в суд на кого угодно. Однако успех подобного иска был бы крайне маловероятным", — считает Маркс.

"У федеральных властей США есть суверенный иммунитет в собственных судах", — пояснил он. В целом эта концепция означает, что на федеральное правительство можно подать в суд только в том случае, если оно добровольно откажется от иммунитета в суде. "Государство может совершать какие угодно неправильные действия, но тот факт, что они неправильны, не означает, что это можно исправить", — уточнил юрист.

Концепция суверенного иммунитета в США идет еще из английского права, которое действовало в колониях Великобритании, впоследствии ставших Соединенными Штатами. Английское право постулирует суверенный иммунитет, исходя из старой юридической максимы: "Король грешить не может".

"Идея в том, что на суверена можно подать в суд лишь с его согласия. Вряд ли Российской Федерации удастся найти исключения из этой концепции", — считает Маркс.

Власти США в некоторых случаях допускали в прошлом иски против себя в американском суде, однако эти случаи зачастую касаются коммерческих контрактов, а не дипломатической собственности.

Также, по словам юриста, американские суды не любят рассматривать дела, связанные с внешней политикой США. "Наши суды очень неохотно вмешиваются в дела исполнительной власти в том, что касается международных отношений. Мы называем это доктриной воздержания", — сказал Маркс. Он считает, что даже если найдется лазейка, которая позволит обойти принцип суверенного иммунитета, вторая доктрина о неучастии судов во внешней политике все равно поставит крест на иске в американском суде.

Разрешает ли Венская конвенция обыск?

Помимо фактического отъема зданий у России возникают и другие юридические коллизии: например, соответствуют ли действия США по досмотру дипучреждений Венской конвенции, которая прямо защищает дипломатические представительства от обысков. Россия уже говорила о том, что считает подобные обыски незаконными и что в них собирались принять участие сотрудники ФБР.

Вашингтонский юрист и адвокат Елизавета Крюкова напомнила, что, согласно 22-й статье Венской конвенции о дипломатических сношениях, попасть в помещение представительств другого государства можно только с согласия главы представительства. "И изымать имущество, и обыскивать помещения (дипломатического) представительства запрещается Венской конвенцией, поскольку оно также защищено государственным иммунитетом", — сказала Крюкова.

"А вот Двусторонняя конвенция (по консульским вопросам между СССР и США) расширяет круг лиц, которые могут дать согласие и, таким образом, лица, назначенные главой представительства, также могут давать такое согласие. Поэтому законность пребывания на территории представительства агентов ФБР зависит именно от того, было дано такое согласие или нет", — добавила юрист.

Нет сомнений, что российская сторона не давала разрешения на обыски. Однако госдеп нашел юридическое объяснение, которое, по его мнению, делает подобные действия законными. Представитель госдепартамента изложил РИА Новости свою позицию: "обход" зданий проводился уже тогда, когда они перестали быть диппредставительствами. Он также отрицал участие ФБР в обысках.

"Срок на грани неразумного"

"Обвинения со стороны российского правительства, что официальные лица США взломали двери указанной собственности или что ФБР обшаривало помещения, — неправда. На протяжении выходных персонал российского посольства пригласили присоединиться к официальным лицам госдепартамента и пройти по трем зданиям в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США потребовали от российского правительства закрыть. Этот обход проходил не тогда, когда эти здания еще считались помещениями посольства или консульства. Эти инспекции осуществлялись, чтобы обеспечить безопасность и защиту зданий и подтвердить, что российское правительство освободило помещения. США полностью соблюдают Венскую конвенцию, законы США и двусторонние соглашения в этих действиях, а также в своих требованиях к России закрыть эти дипломатические и консульские помещения", — сказал представитель госдепартамента.

США имели право объявить о закрытии консульства, но заявленный для этого срок, де-факто составивший менее 48 часов, был "на грани неразумного", считает юрист Брюс Маркс.

"На основании Венской конвенции и консульской конвенции США-СССР… для США было бы законно закрыть консульство, а для (представителей) США войти в консульство, но только после разумного периода времени, чтобы Россия могла забрать дипломатические материалы из консульства", — пояснил Маркс.

"Должен быть разумный период времени, чтобы Россия защитила любую конфиденциальную дипломатическую информацию, 24-48 часов — это очень короткий промежуток времени для подобных действий. Правда, они (Россия) не жаловались, чтобы США забрали себе конфиденциальную информацию", — сказал юрист.

Он пояснил, что американские дипломаты точно так же, как и их российские коллеги, заинтересованы в сохранении конфиденциальной документации, которую они держат в России.

Продажа может стать неизбежной



Российская сторона упоминала о том, что США вынуждают Москву продать элитную дорогостоящую недвижимость американскому государству по бросовым ценам. Высокопоставленный представитель госдепартамента в беседе с журналистами на прошлой неделе не отрицал, что США предложили России "продать или иным образом избавиться" от недвижимости.

По словам адвоката Елизаветы Крюковой, у России может не остаться другого выхода, коль скоро диппредставительства не могут использоваться по другому назначению.

"Что касается закрытия представительства, то условия закрытия таковых предусмотрены нотой, разрешающей открыть такое представительство. Содержание этой ноты нам неизвестно, но вполне вероятно, что там предусмотрено право США отозвать разрешение на открытие представительства, а по той же Конвенции запрещается использовать помещения представительства в целях, не совместимых с функциями представительства. А если так, то России не останется ничего другого, как продавать это имущество", — считает Крюкова.