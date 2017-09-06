МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Петер Мадсен – датский изобретатель и владелец частной подводной лодки Nautilus – рассказал подробности смерти шведской журналистки Ким Уолл, в убийстве которой он обвиняется. Об этом пишет издание The Independent.

Мужчина заявил, что Уолл погибла в результате несчастного случая. По словам Мадсена, журналистку ударила тяжелая крышка люка на борту самодельного судна.

"Я потерял точку опоры и люк закрылся. Ким сильно пострадала в результате удара и лежала на полу с сильным кровотечением", — приводит издание слова заявление изобретателя.

Датская полиция ранее подтвердила, что обнаруженное в конце августа тело женщины принадлежит журналистке Ким Уолл, пропавшей после плавания на борту Nautilus.