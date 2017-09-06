МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь Франции и сенатор от департамента Эсон Жан-Винсен Пласэ думает уйти из политики, после того как на него напали с целью ограбления, передает телеканал BFM TV.

В ночь с субботы на воскресенье неизвестные напали на Пласэ. К настоящему моменту задержаний не проводилось, судебная полиция начала расследование. По данным газеты Parisien, инцидент произошел в девятом округе Парижа, неизвестный попытался отобрать у сенатора часы стоимостью семь тысяч евро.

"Я очень люблю политику, но это нападение заставило меня задуматься об уходе", — заявил Пласэ.

По данным телеканала, на мужчину напали трое неизвестных и украли у него мобильный телефон, наручные часы и кредитную карту. По словам политика, его ударили в спину, у него разбита губа и сломан зуб. Он также заявил о полной неспособности работать на протяжении шести дней.

Пласэ занимал должность госсекретаря по вопросам государственного реформирования в администрации экс-президента Франсуа Олланда.