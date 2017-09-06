НЬЮ-ЙОРК, 6 сен — РИА Новости. Более 30 человек были арестованы у неофициальной резиденции Дональда Трампа в Нью-Йорке в ходе протестов, которые были вызваны решением президента отменить программу, ограничивающую депортацию детей нелегалов, сообщила организация Women’s March, представители которой участвовали в акции.
"Без документов и без страха", — гласят плакаты многих из них. "Я расстроена и обеспокоена, но не позволяю эмоциям взять верх, потому что надо бороться за свои права", — говорит одна из участниц акции, выступающая за иммиграционную реформу
To the 30+ brave #DACA recipients and allies arrested outside of Trump Tower in NYC today, we are with you. #SinDACASinMiedo— Women's March (@womensmarch) 5 сентября 2017 г.
📷: @KishaBari pic.twitter.com/8utSJs1Gw5
Во вторник администрация Трампа предоставила конгрессу полгода на то, чтобы найти альтернативу программе в отношении детей нелегальных иммигрантов, что должно стать частью заявленной Трампом иммиграционной реформы США.
Внедренная Обамой программа при ряде условий давала отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу детям нелегальных иммигрантов, прибывшим в США до исполнения им 16 лет. После одобрения каждого в индивидуальном порядке им выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации и разрешение на работу на два года с возможностью продления.
Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации около 800 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.