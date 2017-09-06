МАДРИД, 6 сен – РИА Новости. Счетная палата Испании вызвала бывшего главу Женералитета (каталонского правительства) Артура Маса и еще девять политиков в связи с растратой государственных средств на проведение "опроса о независимости" 9 ноября 2014 года, они должны будут внести залог в размере 5,1 миллиона евро, сообщает El País.
Помимо Маса в палату вызваны его бывший его заместитель Жоана Ортега, бывший советник по образованию Ирене Ригау, бывший официальный представитель каталонского парламента Франсеск Омс и другие. Политики могут явиться лично или отправить своего представителя.
Вопрос об оплате каталонскими политиками проведения опроса из своего кармана возник именно сейчас не случайно. Это явный сигнал нынешнему каталонскому руководству, в частности, главе Женералитета Карлесу Пучдемону о возможных последствиях проведения так называемого "референдума о независимости" 1 октября.
На опросе 9 ноября 2014 года, проведение которого было оспорено правительством Испании в Конституционном суде и признано незаконным, более 80% проголосовавших поддержали полный суверенитет Каталонии от Испании. При этом в голосовании приняли участие треть от имеющих право голоса граждан.
Высший суд Каталонии, рассматривавший дело об опросе, в марте этого года лишил Артура Маса права занимать государственные и выборные должности в течение двух лет, а также приговорил его к штрафу в размере 36 тысяч евро. Бывший заместитель председателя каталонского правительства Жоана Ортега не сможет занимать государственные и выборные должности в течение одного года и девяти месяцев и должна заплатить штраф в размере 30 тысяч евро, а бывший советник (министр) образования Ирене Ригау — в течение одного года и шести месяцев, ей предстоит заплатить штраф в размере 24 тысяч евро.
В среду каталонский парламент собирается принять так называемый закон о референдуме, который, по мнению правительства автономного сообщества, будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки, для того чтобы голосование было признано состоявшимся. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал законопроект "противоречащим конституции и здравому смыслу" и пообещал обратиться в Конституционный суд, как только он будет принят.
Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.