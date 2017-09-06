МАДРИД, 6 сен – РИА Новости. Счетная палата Испании вызвала бывшего главу Женералитета (каталонского правительства) Артура Маса и еще девять политиков в связи с растратой государственных средств на проведение "опроса о независимости" 9 ноября 2014 года, они должны будут внести залог в размере 5,1 миллиона евро, сообщает El País.

Явиться в Счетную палату для проведения предварительных расчетов политики должны 25 сентября. Если политики откажутся или будут не в состоянии внести залог, на их имущество будет наложен арест. Цель – вернуть в казну средства, которые были потрачены на проведение опроса, не признанного ни испанским правительством, ни Конституционным судом.

Помимо Маса в палату вызваны его бывший его заместитель Жоана Ортега, бывший советник по образованию Ирене Ригау, бывший официальный представитель каталонского парламента Франсеск Омс и другие. Политики могут явиться лично или отправить своего представителя.

Вопрос об оплате каталонскими политиками проведения опроса из своего кармана возник именно сейчас не случайно. Это явный сигнал нынешнему каталонскому руководству, в частности, главе Женералитета Карлесу Пучдемону о возможных последствиях проведения так называемого "референдума о независимости" 1 октября.

Председатель Женералитета Карлес Пучдемон во вторник вечером заявил, что власти Испании "осуществили качественный рывок, чтобы посеять страх в попытке избежать неизбежного".

На опросе 9 ноября 2014 года, проведение которого было оспорено правительством Испании в Конституционном суде и признано незаконным, более 80% проголосовавших поддержали полный суверенитет Каталонии от Испании. При этом в голосовании приняли участие треть от имеющих право голоса граждан.

Высший суд Каталонии, рассматривавший дело об опросе, в марте этого года лишил Артура Маса права занимать государственные и выборные должности в течение двух лет, а также приговорил его к штрафу в размере 36 тысяч евро. Бывший заместитель председателя каталонского правительства Жоана Ортега не сможет занимать государственные и выборные должности в течение одного года и девяти месяцев и должна заплатить штраф в размере 30 тысяч евро, а бывший советник (министр) образования Ирене Ригау — в течение одного года и шести месяцев, ей предстоит заплатить штраф в размере 24 тысяч евро.

Суд признал подсудимых виновными в неподчинении правительству и КС, однако снял обвинения в должностных преступлениях. В конце марта Верховный суд Испании вынес приговор Франсеску Омсу, он также был лишен права занимать государственные и выборные должности и приговорен к штрафу в 30 тысяч евро.

В среду каталонский парламент собирается принять так называемый закон о референдуме, который, по мнению правительства автономного сообщества, будет иметь "наивысшую юридическую силу" над всеми остальными законами и нормативными актами, которые будут ему противоречить. В нем, в частности, говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки, для того чтобы голосование было признано состоявшимся. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал законопроект "противоречащим конституции и здравому смыслу" и пообещал обратиться в Конституционный суд, как только он будет принят.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.