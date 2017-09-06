Азкабан, ставший реальностью: страх и ненависть в Гуантанамо

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. "Американский флаг вновь развевается над нашим посольством в Кабуле. Террористы, ранее оккупировавшие Афганистан, теперь находятся в камерах Гуантанамо", — в 2002 году за этими словами Джорджа Буша-младшего в его обращении к нации в Конгрессе последовали звучные аплодисменты и одобрительные восклицания. Но все последние годы правозащитники требуют от США закрыть "центр содержания террористов". Сделать это обещал Барак Обама, но он так и не сдержал свое слово. Как содержатся узники самой известной тайной тюрьмы в мире и что будет с Гуантанамо при президенте Трампе – в репортаже РИА Новости

В 2002 году из Афганистана в тюрьму Гуантанамо (в английском также используется сокращение Gitmo или акроним GTMO) доставили первых подозреваемых в сотрудничестве с талибами*. Среди предполагаемых террористов оказался Шакер Амер, выходец из Саудовской Аравии. Во время Войны в Персидском заливе он работал переводчиком для американской армии; позже поселился в Лондоне, стал работать с британскими юридическими компаниями, женился на девушке по имени Зин, завел с ней детей. В 2001 году, незадолго до американского вторжения, Амер с семьей переехал в Афганистан, чтобы сотрудничать с исламской благотворительной организацией. По его словам, ему было тяжело жить по-мусульмански в Великобритании: "люди говорят ужасные вещи о тебе и твоей жене, постоянно окидывают тебя взглядом". В Афганистане его задержали военные Северного альянса и передали американцам сначала в Баграм, а затем в Кандагар. Как рассказал Амер, ему не давали спать по девять суток, морили голодом, окунали в ледяную воду и заставляли стоять неподвижно по 16 часов в сутки.

© AFP 2017 / Justin Tallis Шэйкер Аамер, урШэйкер Аамер, уроженец Саудовской Аравии и гражданин Великобритании, содержавшийся в тюрьме Гуантанамо © AFP 2017 / Justin Tallis Шэйкер Аамер, урШэйкер Аамер, уроженец Саудовской Аравии и гражданин Великобритании, содержавшийся в тюрьме Гуантанамо

Шакера Амера подозревали в "вербовке новых наемников, финансировании терроризма и сотрудничестве с Аль-Каидой*". Предположения о том, что Амер был едва ли не правой рукой Усамы бен Ладена, основывались на показаниях другого заключенного, информатора тюремной администрации. В феврале 2002 года Амера доставили в Гуантанамо, где, по его словам, в течение двух лет и десяти месяцев содержали в одиночной камере: "В конце концов, я начал общаться со всеми возможными живыми существами в камере. С муравьями, в частности", — вспоминает Амер, отмечая, что число пыток доходило до 300 в год. Гуантанамо он сравнил с Азкабаном из книг о Гарри Поттере: "На острове Азкабан нет радости; они просто высасывают из тебя жизнь – и ты больше ничего не чувствуешь". Амер рассказал о пытках белым шумом и громкой музыкой: чтобы справиться с последним, он начинал подпевать исполнителям.

Тюрьму для подозреваемых в терроризме не случайно создали именно в Гуантанамо. Земля под ней арендована Вашингтоном у Кубы. Администрация Буша-младшего активно использовала этот нюанс: Штаты заявляли, что все тюремные заключенные находятся на территории другого государства, а потому на них не распространяется действие американской Конституции; более того, статус "вражеского комбатанта", присвоенный каждому подозреваемому в терроризме, исключал всяческую законную защиту. Проще говоря, это давало надзирателям карт-бланш на действия "без суда и следствия".

В 2009 году, вскоре после своей инаугурации, Барак Обама подписал указ, постановляющий закрыть тюрьму в течение одного года. Вскоре стало очевидно, что переместить всех заключенных в другие тюрьмы за такой короткий срок невозможно. Тем не менее, уже тогда их начали перевозить в Штаты и третьи страны с тем, чтобы они предстали перед военными судами.

© AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Барак Обама во время подготовки к подписанию распоряжения о закрытии тюрьмы в заливе Гуантанамо © AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Барак Обама во время подготовки к подписанию распоряжения о закрытии тюрьмы в заливе Гуантанамо

Шакер Амер, будучи переводчиком с арабского на английский, стал "голосом заключенных Гуантанамо": в тюрьме под его началом действовал совет по рассмотрению жалоб узников; благодаря ему надзиратели стали принимать во внимание пункты Женевских конвенций; с его подачи администрация даже пересмотрела меню после того, как Амер согласился прекратить массовую голодовку заключенных. Отказ от еды стал главной формой протеста узников: если в марте 2013 года в тюрьме голодали 28 из 166 заключенных, то два месяца спустя уже 102. Часть протестующих надзиратели кормили принудительно через трубку.

В 2013 году в своей речи в Университете национальной обороны США Барак Обама заявил о необходимости "закрыть учреждение, которое никогда не следовало открывать". Ежегодно Штаты тратили около 150 миллионов долларов на 166 заключенных (около одного миллиона на заключенного), в то время как расходы на социальные нужды в стране сокращались. Всего за историю существования тюрьмы через нее прошли 780 заключенных.

© AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Барак Обама выступает с речью в университете национальной обороны США в Вашингтоне. 23 мая 2013 © AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Барак Обама выступает с речью в университете национальной обороны США в Вашингтоне. 23 мая 2013

Шакера Амера должны были освободить и доставить в Саудовскую Аравию еще в 2007 году, однако его адвокаты требовали, чтобы ему позволили вернуться в Великобританию, где живут его жена и четверо детей. Изначально британское правительство отказывалось вести переговоры об этом, однако в 2007 году министр иностранных дел Дэвид Милибэнд отправил запрос на освобождение Амера и еще четырех человек. Шакер вернулся в Великобританию 30 октября 2015 года. Он провел в Гуантанамо более 13 лет.

Новый президент США Дональд Трамп выступил против многих инициатив администрации Обамы, включая и идею закрыть тюрьму Гуантанамо. Еще в 2014 году, не будучи участником президентской гонки, Трамп высказывался против освобождения заключенных. "Многие из освобожденных из Гуантанамо заключенных теперь воюют за ИГИЛ* и другие вражеские группировки. Нам нужен сильный лидер, пока не стало слишком поздно", — написал он тогда в своем Twitter.

Many of the released Guantanamo detainees are now fighting for ISIS and other enemy groups.We need proper leadership before it is too late! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2014 г.

Накануне инаугурации он подтвердил свою позицию. И уже будучи президентом, Трамп назвал решение освобождать заключенных "ужасным", заявив, что 122 из них вернулись на поле боя. В 2016 году, в ходе своей президентской кампании, Трамп пообещал "загрузить тюрьму под завязку плохими парнями". Став президентом, Трамп подписал закон, запрещающий перевод узников Гуантанамо в тюрьмы на территории Штатов и в третьи страны.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.

Тюрьма в Гуантанамо действует до сих пор: по данным на август 2017 года, там находится 41 заключенный. Из них только семи предъявлены обвинения и трех содержат после решения трибунала или признания вины.

Ежегодно в январе правозащитники по всему миру проводят акции с требованием закрыть тюрьму. Так, неправительственная организация Human Rights Watch неоднократно призывала правительство США начать суд над заключенными в Штатах или перевести их в третьи страны. Активисты последовательно отвечают на вопросы о том, что не так с тюрьмой Гуантанамо: заключенные не находятся под юрисдикцией США; практически все узники подвергались пыткам и издевательствам, что является нарушением международного гуманитарного права и законов военного времени; заключение происходило на основании непроверенных фактов; дела узников Гуантанамо рассматривались во внутренних военных комиссиях, организация которых не соответствовала международным стандартам; многих узников до сих пор содержат без предъявления обвинений и надлежащего судопроизводства.

*Террористическая организация, запрещенная в России

© AFP 2017 / Mandel Ngan Демонстранты призывают к закрытию тюрьмы Гуантанамо перед Белым домом в Вашингтоне, США © AFP 2017 / Mandel Ngan Демонстранты призывают к закрытию тюрьмы Гуантанамо перед Белым домом в Вашингтоне, США