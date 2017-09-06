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В мире

Неаполитанская каморра: мафия, которая старше Италии

08:0006.09.2017
(обновлено: 08:10 06.09.2017)
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© AP Photo / Salvatore LaportaЧлен неаполитанской Каморры арестованный в Неаполе, на юге Италии. Архивное фотоЧлен неаполитанской Каморры арестованный в Неаполе, на юге Италии. Архивное фото
© AP Photo / Salvatore Laporta

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В отличие от сицилийской коза ностры, неаполитанская каморра — структура менее иерархичная. Она изначально включала в себя кланы, различные по амбициям, силе, численности и использовавшие разные стратегии для достижения поставленных целей. Поэтому здесь нет одного дона, которому все подчиняются — это набор группировок, которые борются между собой за деньги, власть и территорию.

© AP Photo / Salvatore La PortaПаоло Ди Лауро, по прозвищу "Чируццо-миллионер" арестован карабинерами в Неаполе, на юге Италии
© AP Photo / Salvatore La Porta
Паоло Ди Лауро, по прозвищу "Чируццо-миллионер" арестован карабинерами в Неаполе, на юге Италии

Основная деятельность каморры — рэкет, торговля людьми, наркотиками и оружием и контрабанда. В то же время, мафия стремится иметь и легальные способы заработка, наиболее популярными из которых являются ресторанный и строительный бизнес. Еще один немаловажный источник денег для банд — утилизация отходов, и именно это повлекло за собой "мусорный кризис".

© AP Photo / Salvatore LaportaМусор на границе возделываемых земель недалеко от Кайвано, в окрестностях Неаполя, на юге Италии
© AP Photo / Salvatore Laporta
Мусор на границе возделываемых земель недалеко от Кайвано, в окрестностях Неаполя, на юге Италии

Но главным заработком все равно остаются наркотики: ежедневно каморра зарабатывает на торговле запрещенными веществами полмиллиона евро. Сюда стекаются потоки со всего света: кокаин из Латинской Америки, героин из Афганистана и Восточной Европы, гашиш из Северной Африки. Отсюда товар расползается по Европе.

© AP Photo / Franco CastanoСальваторе Руссо, босс Каморры с 1995 года, во время задержания итальянской полицией в Неаполе
© AP Photo / Franco Castano
Сальваторе Руссо, босс Каморры с 1995 года, во время задержания итальянской полицией в Неаполе

Численность каморры доподлинно неизвестна, но журнал The Economist сообщает о 115 группировках, каждая из которых включает в себя около 500 человек. Однако 10 тысяч — лишь примерное число. Горизонтальная структура неаполитанской мафии значительно снижает порог вхождения: каморриста активно привлекают в свои ряды подростков для мелких поручений. Многие будущие мафиози начинают свой путь еще в детстве.

© AP Photo / Franco CastanoАнтонио Йовине, влиятельный босс неаполитанской Каморры, после его ареста в полицейском штабе Неаполя, Италия
© AP Photo / Franco Castano
Антонио Йовине, влиятельный босс неаполитанской Каморры, после его ареста в полицейском штабе Неаполя, Италия

Выйти из каморры значительно сложнее, чем туда попасть. Фактически есть лишь два пути: на кладбище или в тюрьму. Те, кто выбирают второй способ, иногда дают показания против своих подельников. Их называют "пентито" — предатели. И они тоже часто оказываются на кладбище до того, как истечет их срок заключения.

© AP Photo / Michele BarberoВывеска, сообщающая о том, что возделываемая земля возле Кайвано, в окрестностях Неаполя, арестована полицией
© AP Photo / Michele Barbero
Вывеска, сообщающая о том, что возделываемая земля возле Кайвано, в окрестностях Неаполя, арестована полицией

За лояльность каморра готова щедро платить: семьи тех, кто погиб от рук врагов, или попал в тюрьму, содержат "коллеги по цеху". Это служит дополнительной мотивацией хранить молчание для неаполитанцев, которые как люди более эмоциональные и разговорчивые, чем сицилийцы, меньше чтят "омерту" — мафиозную круговую поруку.

© AP Photo / Salvatore LaportaВинченцо Личчиарди, один из тридцати самых разыскиваемых мафиози страны, сопровождается полицией после его ареста в Неаполе, на юге Италии
© AP Photo / Salvatore Laporta
Винченцо Личчиарди, один из тридцати самых разыскиваемых мафиози страны, сопровождается полицией после его ареста в Неаполе, на юге Италии

У полиции таких возможностей нет, и они сами признаются, что единственное, что они могут предложить бывшим каморриста — это программа защиты свидетелей. Точно так же охраняются и прокуроры, которые представляют обвинение на процессах против бывших мафиози. Их постоянно сопровождают карабинеры а дома круглосуточно охраняются.

Структура каморры создает дополнительные трудности для полицейских. Арест босса ячейки не означает, что вся банда прекратит существование. Она расколется на несколько группировок, ведомых молодыми амбициозными мафиози — это сродни битвы с гидрой, у которой на месте одной отрубленной головы вырастает несколько новых.

© AP Photo / Salvatore LaportaПаоло Скьявоне после ареста в порту Неаполя в Италии
© AP Photo / Salvatore Laporta
Паоло Скьявоне после ареста в порту Неаполя в Италии

Сами неаполитанцы предпочитают не называть криминалитет "каморрой". Вместо этого они в отношении действующих в городе банд употребляют слово "система". Определение справедливое, ведь, несмотря на разрозненность, здесь существуют свои законы. Еще одним отличием от сицилийской мафии является то, что неаполитанцы не стремятся посадить своих представителей в чиновничьи кресла. Деятельность каморры не антигосударственная, она альтернативна государству. Для бедного итальянского юга каморра создает рабочие места в теневой экономике — в первую очередь, в наркобизнесе. Некоторые рядовые члены группировок зарабатывают до пяти тысяч долларов в день.

© AP Photo / Claude ParisАнтонио Ло Руссо, лидер неаполитанской Каморры, в суде Экс-ан-Прованса на юге Франции
© AP Photo / Claude Paris
Антонио Ло Руссо, лидер неаполитанской Каморры, в суде Экс-ан-Прованса на юге Франции

Каморра считается самой кровавой мафией в Италии — за последние 30 лет ее жертвами стали более 3,5 тысяч человек. Жертвами преступников часто становятся не только их конкуренты, но и обычные прохожие, гибнущие в уличных перестрелках.

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