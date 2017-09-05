США не комментируют возможный ответ России на закрытие дипсобственности

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не комментируют возможный ответ РФ на принудительное закрытие российских диппредставительств на американской территории, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении высокопоставленного представителя госдепартамента.

"Как мы заявляли на прошлой неделе, мы надеемся, что сможем избежать дальнейших действий в отместку с Россией, чтобы продвигаться к достижению заявленной цели наших президентов: улучшить отношения между нашими двумя странами и повысить сотрудничество в областях взаимной обеспокоенности. По этой причине мы не будем спекулировать относительно потенциальных ответных действий России", — говорится в сообщении.