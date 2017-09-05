Третий раунд переговоров по НАФТА состоится в Оттаве 23-27 сентября

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Третий раунд переговоров по Североамериканской зоне свободной торговли – НАФТА состоится в Канаде 23-27 сентября, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на источник в делегации.

Во вторник завершается второй раунд переговоров по пересмотру данного соглашения в Мексике. Как уточняет телеканал, в рамках обсуждения были подняты многие спорные вопросы, например, поставки запчастей или права на интеллектуальную собственность.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с номинальным ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.