Американские сенаторы призывают усилить давление на Китай

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Сенаторы-республиканцы призывают администрацию президента США Дональда Трампа усилить давление на Китай, чтобы устранить ограничения, которые мешают американским финансовым компаниям свободно работать в КНР, передает агентство Рейтер.

Соответствующее письмо 16 сенаторов направили во вторник американской администрации.

Агентство уточняет, что в настоящее время иностранные банки, фирмы, работающие с ценными бумагами, и страховщики, стремящиеся вести определенные виды бизнеса в Китае, должны сотрудничать с местными фирмами, которые сохраняют мажоритарную долю в совместном предприятии.

В письме сенаторы призывают правительство добиться "обязательств от Китая, чтобы позволить финансовым фирмам США владеть 100% операций в Китае".

"Такие ограничения эффективно блокируют финансовые компании США от владения и контроля за их инвестициями", — следует из письма, содержание которого приводит Рейтер.