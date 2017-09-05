Представители ЛНР надеются на прогресс в вопросе обмена пленными

ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики надеются, что заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу, запланированное на 6 сентября в Минске, приблизит решение вопроса об обмене пленными в Донбассе. Об этом во вторник заявила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных, получившем название "большой обмен".

"Вопрос обмена пленными будет обсуждаться в гуманитарной рабочей группе 6 сентября. Есть надежда, что дискуссия позволит приблизить решение данного вопроса", — сказала Кобцева.

Представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.