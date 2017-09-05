Антикоррупционное бюро Украины нашло нарушения в декларации Авакова

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в электронной декларации министра внутренних дел Арсена Авакова за 2015 год, сообщает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на решение НАПК.

"Аваков продал картину художника А. Попова "Портрет девушки" за 1,5 миллиона гривен (около 58 тысяч долларов по текущему курсу) и указал это в разделе "Доходы, в том числе подарки", не указав при этом данную информацию в разделе "Расходы и сделки", — говорится в сообщении.

Таким образом, Аваков нарушил требования закона "О предотвращении коррупции", отмечают "Украинские новости". Как отмечается, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку проинформировала НАПК, что по состоянию на 31 декабря 2016 года Аваков отсутствует среди владельцев, которые имеют значительные пакеты акций эмитентов. При этом не предоставила информацию в ответ на запрос Государственная фискальная служба.

В итоге НАПК установило точность оценки задекларированных средств, а признаков незаконного обогащения и конфликта интересов не выявлено. Оснований для привлечения Авакова к уголовной и административной ответственности нет. НАПК предоставит министру возможность подать исправленную декларацию.

В рамках борьбы с коррупцией на Украине проверяют декларации чиновников. Ранее НАПК утвердило результаты проверки деклараций за 2015 год девяти членов правительства, среди которых министры обороны и энергетики, ведомство не нашло оснований для привлечения их к ответственности. Были также проверены данные об указанных в декларациях доходах и имуществе главы МИД Павла Климкина за 2016 год, вице-премьера Вячеслава Кириленко за 2015 год, вице-премьера Геннадия Зубко за 2015 год, министра экологии Остапа Семерака за 2016 год, министра информполитики Юрия Стеця за 2016 год, министра кабмина Александра Саенко за 2015 год, министра молодежи и спорта Игоря Жданова за 2015-2016 годы, а также вице-премьера Владимира Кистиона за 2015-2016 годы.