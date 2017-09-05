Экс-депутат Европарламента считает, что при СССР Латвия жила лучше

РИГА, 5 сен — РИА Новости. Латвия в советское время жила лучше, чем после восстановления независимости, когда в стране наблюдается постоянный демографический кризис, заявил в опубликованном во вторник интервью порталу vesti.lv бывший депутат Европарламента и экс-глава горисполкома Риги Альфред Рубикс.

"Если сравнить нынешнюю Латвийскую Республику с Советской Латвией, то падение страшное. Конкретный показатель, указывающий, что в стране непорядок — это сокращение населения. Когда мы вышли из состава СССР, нас было 2,6 миллиона человек, тогда как сейчас, по данным статистики, чуть менее двух миллионов. Честно скажу, я не верю этим цифрам, мне кажется, что количество населения нашей страны значительно меньше", — сказал Рубикс.

Он выразил мнение, что если живущие в Латвии люди продолжат эмигрировать, то через несколько десятков лет в стране совсем не останется латышей.

"Люди продолжают уезжать из Латвии. Первыми, в начале 90-х, массово уехали русскоязычные — в Россию, Белоруссию, на Украину. В XXI веке больше едут в богатые европейские страны, и среди уехавших людей преобладают латыши. Уже в прессе появились рассуждения ученых-демографов, что если так будет продолжаться и дальше, то через 50 лет в Латвии не останется латышей и она не будет такой, какая она сейчас", — отметил Рубикс.

По его словам, экономическая ситуация в Латвии также оставляет желать лучшего.

"Мы потеряли не только население, но и все ведущие предприятия. Тот же завод VEF, где выпускалось много уникальной продукции. Латвия перестала производить вагоны электропоездов и дизельные поезда, которыми мы обеспечивали не только себя, но и целый ряд других государств. Латвия потеряла шерстяное и хлопчатобумажное производство. Осталась лишь сфера услуг. Торговые предприятия: Maxima, Rimi и так далее. То есть реальной экономики у нас нет. Делаю однозначное заключение: жизнь большинства населения стала хуже", — сказал Рубикс.

Согласно данным Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. На первом месте Литва.