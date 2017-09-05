Обама раскритиковал решение Трампа по программе о нелегальных иммигрантах

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама осудил решение администрации Дональда Трампа отменить программу, ограничивающую депортацию детей нелегалов, назвав его "саморазрушительным", "жестоким" и противоречащим американским ценностям.

Во вторник генпрокурор США объявил о решении администрации упразднить в течение шести месяцев программу DACA, введенную Бараком Обамой в 2012 году. Администрация предоставила конгрессу полгода на то, чтобы найти альтернативу программе в отношении детей нелегальных иммигрантов, что должно стать частью заявленной Трампом иммиграционной реформы США.

"Преследовать этих молодых людей – ошибка, потому что они не сделали ничего плохого. Это саморазрушительно, поскольку они создают новые компании, работают в лабораториях, служат в армии и другими способами помогают стране, которую мы любим. И это жестоко", — отмечается в заявлении Обамы, опубликованном в его Facebook.

"Давайте ясно скажем: предпринятое сегодня действие не требовалось по закону. Это политическое решение и моральная проблема", — написал экс-президент США. По его словам, несмотря на то, что "американцы могут иметь разные позиции по вопросу иммиграции, мы не должны угрожать будущему молодых людей, которые оказались здесь не по своей вине, которые не несут угрозу, которые ничего у нас не отнимают".

Обама отметил, что был вынужден принять решение об учреждении программы DACA президентским указом исключительно из-за бездействия конгресса. "Годами я и политики от обеих партий работали над законопроектом, который бы сказал этим молодым людям, нашим молодым людям, что если вас привезли сюда в детстве ваши родители, если вы находитесь здесь определенное количество лет, если вы хотите пойти в колледж или служить в армии, у вас есть шанс остаться и заработать гражданство. Годами я просил конгресс представить мне такой законопроект, этого не произошло", — написал Обама.

По его словам, "Dreamers – американцы в своем сердце, в сознании и во всем, кроме одного – на бумаге". "Они могут не знать другой страны, кроме нашей, могут не говорить на другом языке, кроме английского", — отмечает предшественник Трампа.

Внедренная Обамой программа при ряде условий давала отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу детям нелегальных иммигрантов, прибывшим в США до исполнения им 16 лет. После одобрения каждого в индивидуальном порядке им выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации и разрешение на работу на два года с возможностью продления.

Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации около 800 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.