Меркель забросали помидорами на предвыборном выступлении

БЕРЛИН, 5 сен — РИА Новости. Неизвестные в городе Гейдельберге на юге Германии бросили несколько помидоров в направлении сцены, на которой в рамках предвыборной кампании выступала канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель отреагировала на произошедшее спокойно и протянула ведущей носовой платок. К моменту инцидента канцлер уже закончила свою речь. Виновники происшествия пока неизвестны.
Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.
#Heidelberg Schön saftig! Eine der beiden Tomaten, mit denen #Merkel auf dem Uniplatz beworfen wurde pic.twitter.com/572zaJsvM5— Marinella Maier (@MarinellaSix) 5 сентября 2017 г.