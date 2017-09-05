Кандидат в канцлеры в ФРГ Шульц выступил за "разумные отношения" с Россией

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в ходе интервью в рамках предвыборной кампании заявил, что Германии необходимо построить "разумные отношения" с Россией.

"Россия является членом Совбеза ООН, обладающим правом вето, поэтому нам надо построить разумные отношения с Россией вне зависимости от (президента РФ) Владимира Путина… Разумные отношения с Россией не означают, что мы должны считать правильным все, что делает Путин", — заявил Шульц в ходе своей встречи с ведущими блогерами Германии, размещающими видео в YouTube.

Отвечая на вопрос ведущего по поводу санкций ЕС в отношении РФ, Шульц сказал: "Как только Россия снова будет придерживаться международных правил, санкции будут сняты".

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

По данным опроса института INSA, проведенного в период с 1 по 4 сентября, за партийный альянс Меркель ХДС/ХСС готовы проголосовать 36,5% избирателей, СДПГ Шульца получила 23,5% поддержки. Партии "Альтернатива для Германии" свое предпочтение отдали 10,5% опрошенных, "Свободную демпартию" (немецких либералов) поддерживают 8,5%. Обе партии улучшили свои показатели примерно на 0,5 процентных пункта. "Левых" и "Зеленых" готовы поддержать по 6,5% опрошенных.