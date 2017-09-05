Российское генконсульство в Хьюстоне возобновит работу 6 сентября

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Генеральное консульство России в Хьюстоне, которое было закрыто на прошлой неделе из-за урагана "Харви" и частично восстановило работу на текущей неделе, в полной мере восстановит работу в среду, говорится в сообщении консульства.

"6 сентября генеральное консульство в полном объеме возобновляет прием посетителей согласно имеющейся записи", — говорится в сообщении. Также 6, 7 и 8 сентября во второй половине дня будет проводиться дополнительный прием граждан с 14.30 до 16.30.

"Просим граждан, которые не смогли посетить генконсульство в связи с ураганом "Харви" и наводнением 28 августа — 1 сентября, повторно записаться для подачи документов в дополнительно выделенное время по телефону 713-337-33-00 или электронной почте appointment@rusconshouston.org", — сообщают дипломаты.

Здание, где Россия арендует помещения для консульства, было подтоплено и обесточено десять дней назад, и в нем проводились восстановительные работы.