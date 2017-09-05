Киев готов работать на базе российского проекта резолюции о миротворцах

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева, заявил во вторник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил во вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

"У нас уже все есть (наработка своей резолюции – ред.), оно наработано, оно есть на руках наших партнеров. Я думаю, мы посмотрим, и в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы напишем свой и обнародуем свой альтернативный (проект). Другой вариант – это работать на базе российского проекта, это же не означает, что там должно все остаться так, как они написали", — заявил Ельченко в эфире телеканала "112 Украина".

При этом, по его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретная модальность вопроса размещения миротворцев в Донбассе не определена, этот вопрос требует обсуждения в рамках "нормандского формата". Он также отметил, что размещать миротворцев, не вступая в контакт с представителями Донбасса и не проговаривать с ними модальности, "просто невозможно".