Великобритания присоединится к экономическому давлению на КНДР

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила президенту США Дональду Трампу, что будет работать с европейскими лидерами над принятием мер по оказанию давления на КНДР.

"Госпожа Мэй сказала, что Великобритания будет работать с США и международными партнерами над тем, чтобы продолжать оказывать экономическое давление на КНДР с помощью дальнейших мер, в том числе, санкций. Премьер-министр отметила важность того, чтобы Совбез ООН оставался громким и единым международным рупором, быстро достигнув соглашения по новым мерам", — говорится в сообщении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам разговора Мэй и Трампа.

"Премьер-министр сказала, что будет работать с европейскими лидерами над дальнейшими мерами, которые мог бы принять ЕС для оказания давления на северокорейский режим", — говорится в сообщении.

КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.