Великобритания присоединится к экономическому давлению на КНДР

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила президенту США Дональду Трампу, что будет работать с европейскими лидерами над принятием мер по оказанию давления на КНДР.
"Премьер-министр сказала, что будет работать с европейскими лидерами над дальнейшими мерами, которые мог бы принять ЕС для оказания давления на северокорейский режим", — говорится в сообщении.
КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.