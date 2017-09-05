Скорость ветра в урагане "Ирма" достигла почти 300 километров в час

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Скорость ветра в урагане "Ирма" достигла почти 300 км/час, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC).

По его данным, максимальная постоянная скорость ветра составила 185 миль в час (298 км/час). Ураган находится в 290 км от Антигуа и в 295 км от Барбуды.

Предупреждение об урагане опубликовано NHC для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

Ураган может затронуть также Британские Виргинские острова и Кубу.

Также режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида, куда при определенном развитии событий может дойти "Ирма".