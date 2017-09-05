Сеул не будет отказываться от диалога с КНДР

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сеул не будет отказываться от идеи ведения диалога с КНДР, даже если это звучит сегодня нереалистично, заявил на конференции в Вашингтоне второй вице-министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.

"Мы пытаемся говорить о необходимости диалога с Северной Кореей. Нам это нужно. Есть два типа диалога. Один диалог по денуклеаризации, который должен быть возобновлен на условиях, включая остановку провокаций и угроз со стороны Северной Кореи. Другой диалог — по гуманитарным вопросам", — сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, ведение диалога с КНДР "не является стратегической ошибкой", и это "поможет снизить напряженность на Корейском полуострове".

"И мы надеемся, что в какой-то момент это создаст атмосферу для диалога по денуклеаризации. Это может звучать нереалистично сегодня, но мы не можем от этого отказываться", — подчеркнул Чо Хён.