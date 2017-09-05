США ждут от России и Китая "больше действий" по КНДР

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США ждут от РФ и КНР "больше действий" по КНДР, продолжающей ядерные и ракетные испытания, заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мы ясно говорили о наших приоритетах: сейчас не время проводить много времени в разговорах о Северной Корее, время оказывать на нее максимальное давление. Мы говорили, что все, включая Россию и Китай, должны делать больше, чтобы бороться с угрозой, это глобальная угроза. Все должны принять участие оказывать давление на Северную Корею", — сказала Сандерс в ответ на просьбу прокомментировать слова российского президента Владимира Путина, который сказал, что только лишь санкциями северокорейскую проблему не решить.

Ранее Путин заявил, комментируя ракетные и ядерные испытания КНДР, что Россия "осуждает эти "упражнения" со стороны Северной Кореи", считая, что они носят провокационный характер. При этом, по мнению Путина, санкции не изменят курса, который КНДР взяла на создание оружия массового поражения.