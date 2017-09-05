Саакашвили посоветовал Киеву отказаться от идеи о миротворцах в Донбассе

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Экс-губернатор одесской области Михаил Саакашвили уверен, что властям Украины не стоит соглашаться на введение миротворцев в Донбасс. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, миротворческая миссия "позиционирует Украину как государство, не способное восстановить свою территориальную целостность. Саакашвили считает, что этот шаг узаконит "несубъектность украинского государства" и легитимизирует самопрвозглашенные ДНР и ЛНР на неопределенно долгий срок.

Во вторник стало известно, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев готов работать по предложенному Москвой проекту резолюции. При этом Ельченко также обозначил некоторые требования Киева к миссии: в ее состав не смогут войти российские военнослужащие.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает отправку миротворцев в зону конфликта с целью охраны миссии ОБСЕ. Он отметил, что ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников из-за отсутствия соответствующего опыта и необходимого персонала. По его словам, решение может быть принято лишь после отвода тяжелой техники и разведения сторон, а также с одобрения руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Путин никогда не возражал против размещения миротворцев на линии разграничения в Донбассе при согласии на это всех сторон конфликта.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>