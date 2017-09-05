Санкции приведут КНДР к диалогу, считают в МИД Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Сеул продолжит вводить санкции и оказывать давление на КНДР, что, в конечном итоге, приведет Пхеньян за стол переговоров, заявил на конференции в Вашингтоне второй вице-министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.
"Мы продолжим санкции и давление, которые, в конечном итоге, приведут Северную Корею к диалогу — единственному решению для Северной Кореи", — сказал дипломат.
Южнокорейский дипломат подчеркнул, что США и Южная Корея тесно сотрудничают для выработки "совместного подхода", и телефонные разговоры двух президентов свидетельствуют об этом.
"Я бы хотел предложить, чтобы мы удвоили наши усилия по денуклеаризации Северной Кореи", — добавил он.