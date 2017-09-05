Мексика сожалеет об отмене в США программы о нелегальных иммигрантах

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мексика сожалеет об отмене в США программы для детей нелегальных мигрантов, ограничивающей их депортацию, и готова обеспечить правовую поддержку гражданам страны, которые окажутся затронуты этой ситуацией, заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

Во вторник генпрокурор США Джефф Сешнс объявил об упразднении программы DACA, введенной Бараком Обамой в 2012 году.

"Мексика с радостью примет молодых людей, которые вернутся в страну после отмены DACA", — приводит агентство Рейтер слова министра. Видегарай добавил, что власти страны предоставят им работу, кредиты и образовательные программы

По указу предыдущего президента Барака Обамы, ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США до исполнения им 16 лет, получали отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации. Их число превышает 750 тысяч человек.