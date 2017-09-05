Мексика сожалеет об отмене в США программы о нелегальных иммигрантах

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Мексика сожалеет об отмене в США программы для детей нелегальных мигрантов, ограничивающей их депортацию, и готова обеспечить правовую поддержку гражданам страны, которые окажутся затронуты этой ситуацией, заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.
"Мексика с радостью примет молодых людей, которые вернутся в страну после отмены DACA", — приводит агентство Рейтер слова министра. Видегарай добавил, что власти страны предоставят им работу, кредиты и образовательные программы
По указу предыдущего президента Барака Обамы, ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США до исполнения им 16 лет, получали отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации. Их число превышает 750 тысяч человек.