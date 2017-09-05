Пушков прокомментировал план Киева переименовать операцию в Донбассе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Планы Киева переименовать "антитеррористическую операцию" в Донбассе в "операцию по обороне Украины" не изменят сути действий украинских силовиков, считает сенатор Алексей Пушков.

"Как ни назови операцию Киева, это война против своего народа", — написал он в Twitter.

Кроме того, по мнению Пушкова, отказ от слова "антитеррористическая" в названии операции свидетельствует о "запоздалом признании" украинской стороной того факта, что террористов в зоне конфликта нет.

Во вторник стало известно, что новый законопроект о реинтеграции Донбасса, готовящийся на Украине, предполагает замену определения "антитеррористическая операция", которым сейчас в Киеве называют действия украинских силовиков на востоке страны, на словосочетание "операция по обороне Украины". Об этом сообщил замглавы министерства Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.