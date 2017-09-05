Генсек ООН призвал Мьянму дать рохинджа правовой статус и гражданство

ООН, 5 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мьянмы дать мусульманам штата Ракхайн правовой статус и, возможно, гражданство.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

"Будет крайне важно дать мусульманам штата Ракхайн или гражданство, или, по крайне мере пока, правовой статус, который позволит им вести нормальную жизнь", — сказал генсек ООН журналистам.

"Я написал официальное письмо председателю Совета Безопасности, чтобы выразить свою обеспокоенность и предложить различные шаги, чтобы положить конец насилию и ответить на причины, лежащие в основе кризиса", — заявил Гутерреш во вторник.

Он подчеркнул, что в ООН хотят видеть Мьянму демократической страной, в которой будут соблюдаться права этнических групп.

"Я призываю власть в Мьянме — гражданские и военные власти, положить конец этому насилию, которое, на мой взгляд, создает ситуацию, которая может дестабилизировать регион", — заявил Гутерреш.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.