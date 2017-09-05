Над Атлантическим океаном сформировался тропический шторм "Хосе"

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Новый тропический шторм, получивший название "Хосе" образовался над Атлантическим океаном, сообщил во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его сведениям, на данный момент нет никаких предупреждений, связанных с возможным выходом "Хосе" на сушу.

Сейчас центр шторма "Хосе" находится в 2420 км к востоку от Малых Антильских островов, он движется со скоростью 20 км/час. Скорость ветра в его эпицентре составляет 65 км/час.

Основное внимание метеорологов США сейчас привлекает ураган "Ирма", который во вторник достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас он находится в 365 км от Антигуа, а максимальная скорость ветра в нем достигает 285 км/час.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек. "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.