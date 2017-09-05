Датский суд продлил арест подозреваемого в гибели шведской журналистки

СТОКГОЛЬМ, 5 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Суд Копенгагена продлил арест датского изобретателя и владельца подлодки Nautilus Петера Мадсена, подозреваемого в причастности к гибели шведской журналистки Ким Валль. Об этом сообщило датское радио DR по окончании судебного заседания во вторник.

Во время слушаний Мадсен впервые сообщил, что журналистка погибла от удара по голове крышкой люка подлодки. По его словам, произошедшее является несчастным случаем, который "сильно его шокировал".

Мадсен также признал, что нарушил закон, "похоронив" погибшую Валль в море. Однако, он не смог пояснить, почему обнаруженное 21 августа ее тело было расчлененным.

Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом погибшей, в причастности к преднамеренному или непреднамеренному убийству.

Ким Валль исчезла после плавания на борту подлодки Nautilus 10 августа вечером. Ранее изобретатель утверждал, что высадил ее на берег после прогулки в тот же день. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла от несчастного случая. Подробности об этом изобретатель сообщил впервые во вторник 5 сентября.

Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит Валль. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.