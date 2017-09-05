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Трамп аргументировал решение об отмене программы для нелегальных мигрантов

19:4605.09.2017
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп аргументировал свое решение отменить программу, позволявшую не депортировать некоторых нелегальных мигрантов, необходимостью следовать букве закона в стране.

Мигранты из США на Канадской границе
© AP Photo / Charles Krupa
Убежать от Трампа: нелегалы из США тысячами переполняют Канаду
Во вторник Трамп отменил программу, которая отсрочила возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. По указу предыдущего президента Барака Обамы, ряд нелегальных иммигрантов, прибывших в США в детском возрасте, получали отсрочку от возможной депортации. Каждые два года таким иммигрантам выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации (программа DACA).

"Будучи президентом, моя самая главная обязанность — защищать американский народ и конституцию Соединенных Штатов Америки. Я не одобряю наказание детей, большинство из которых теперь взрослые, за действия своих родителей. Но мы также должны признать, что мы страна возможностей, потому что мы является страной, соблюдающей законы", — говорится в заявлении американского президента, поступившем в РИА Новости.

Трамп отметил, что в июне 2012 года экс-президент США Барак Обама обошел конгресс, чтобы дать разрешение на работу и пособия почти 800 тысячам нелегальных иммигрантов, возраст которых в настоящий момент от 15 до 36 лет.

Президент США Дональд Трамп в окружении сенатора Тома Коттона и сенатора Дэвида Перду в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп поддержал ужесточение требований к мигрантам
"В интересах нашей страны… министерство внутренней безопасности начнет упорядоченный переход и свертывание программы DACA… Новые заявки на разрешение на работу не будут приниматься, однако действующие разрешения на работу будут соблюдаться до даты истечения их срока до двух лет, начиная с сегодняшнего дня. Более того, заявления, которые уже были поданы, будут обработаны. Это постепенный процесс, не внезапный отказ. Таким образом, по сути, я не собираюсь просто отменять DACA, но предоставлю возможность для конгресса наконец начать действовать", — сообщил президент США.

Он добавил, что будет работать с республиканцами и демократами в конгрессе для разрешения этих вопросов.

"Прежде всего, мы должны помнить, что у молодых американцев тоже есть мечты. Наш первый и самый главный приоритет в продвижении иммиграционной реформы должен состоять в том, чтобы улучшить ситуацию с рабочими местами, заработной платой и безопасностью для американских рабочих и их семей", — пояснил Трамп.

Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации почти 750 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.

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