На Украине хотят переименовать военную операцию в Донбассе

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Готовящийся на Украине законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает замену определения "антитеррористическая операция", которым сейчас киевские власти называют военную операцию украинских силовиков на востоке страны, на определение "операция по обороне Украины", сообщил замглавы министерства Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Операция по обороне Украины", — сказал Грымчак в интервью украинскому бюро "Радио Свобода" во вторник, отвечая на вопрос, как в законопроекте называется конфликт на востоке страны. При этом он добавил, что понятие "война" в законопроекте не используется.

В начале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов ДНР и ЛНР объявили о своем суверенитете и сформировали собственные органы власти.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.